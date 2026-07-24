Ильин об отъезде в систему «Питтсбурга»: «Сезон точно буду пробовать. Если буду хорошо играть и не будут поднимать, то зачем в АХЛ сидеть, если в КХЛ уровень гораздо сильнее?»

Он был выбран «Пингвинс» на драфте 2023 года под общим 142‑м номером. В июне 2025 года клуб НХЛ подписал контракт новичка с Ильиным.
21-летний форвард провел большую часть минувшего сезона в «Северстали» на правах аренды. Он набрал 48 (17+31) очков в 73 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ с учетом плей-офф.
— Не ставишь в контракте пункт, что вернешься в КХЛ, если до ноября не поднимут?
— Пока что нет.
— Будешь до конца биться, да?
— Ну, сезон этот точно буду пробовать. Если буду хорошо играть и не будут поднимать, то зачем в АХЛ сидеть, если в КХЛ уровень гораздо сильнее?
Надеюсь, если меня тут не совсем забудут, можно вернуться в КХЛ и здесь продолжать расти, а потом там, может, когда-нибудь еще попробовать, — сказал Ильин.