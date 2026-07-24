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Ильин об отъезде в систему «Питтсбурга»: «Сезон точно буду пробовать. Если буду хорошо играть и не будут поднимать, то зачем в АХЛ сидеть, если в КХЛ уровень гораздо сильнее?»

Нападающий системы «Питтсбурга» Михаил Ильин высказался о возможном возвращении в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс‘’

Он был выбран «Пингвинс» на драфте 2023 года под общим 142‑м номером. В июне 2025 года клуб НХЛ подписал контракт новичка с Ильиным.

21-летний форвард провел большую часть минувшего сезона в «Северстали» на правах аренды. Он набрал 48 (17+31) очков в 73 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ с учетом плей-офф.

— Не ставишь в контракте пункт, что вернешься в КХЛ, если до ноября не поднимут?

— Пока что нет.

— Будешь до конца биться, да?

— Ну, сезон этот точно буду пробовать. Если буду хорошо играть и не будут поднимать, то зачем в АХЛ сидеть, если в КХЛ уровень гораздо сильнее?

Надеюсь, если меня тут не совсем забудут, можно вернуться в КХЛ и здесь продолжать расти, а потом там, может, когда-нибудь еще попробовать, — сказал Ильин.