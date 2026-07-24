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Гавриков о самом результативном сезоне: «Стал больше играть в атаке, впервые в карьере доверили сыграть в большинстве. Это поспособствовало моему росту»

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков высказался о ситуации в клубе.

Источник: Спортс‘’

— Необычная ситуация получилась. В прошлом году вы перешли в команду, всерьез претендовавшую на трофей, а заканчивали в той же команде, но уже в состоянии перестройки…

— Да, получилось так, что уже в середине сезона мы плелись внизу турнирной таблицы. Зазвучали слова вроде перестройки, пересборки. И, честно говоря, ничего хорошего в этом нет.

Будем надеяться, что в новом сезоне у нас лучше получится. Хотя пока сложно давать какие-то оценки. Многое станет понятно после 10−15 игр. Получилось ли у нас перестроиться или пересобраться, как они говорят. Хочется верить в лучшее.

— При этом вы выдали самый результативный сезон в карьере с 35 очками. Как так вышло?

— Стал больше играть в атаке, больше забивать. Впервые в карьере доверили сыграть в большинстве. Выходил в первой и во второй спецбригадах. Думаю, это поспособствовало моему росту, — сказал Гавриков.