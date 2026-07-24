Гавриков о самом результативном сезоне: «Стал больше играть в атаке, впервые в карьере доверили сыграть в большинстве. Это поспособствовало моему росту»

Будем надеяться, что в новом сезоне у нас лучше получится. Хотя пока сложно давать какие-то оценки. Многое станет понятно после 10−15 игр. Получилось ли у нас перестроиться или пересобраться, как они говорят. Хочется верить в лучшее.