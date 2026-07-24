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Пашков о Тамбиеве: «Непонятное назначение. “Динамо” не подходит оборонительный хоккей и задачи по выживанию. Тренера ждет тяжелый сезон»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о Леониде Тамбиеве. Латвийский тренер возглавил «Динамо» этой весной.

Источник: Спортс‘’

«Пока непонятна сама идея его назначения. “Динамо” — клуб с особыми традициями и целями. Задачи по выживанию и игре в оборонительный хоккей ему не подходят.

Пока можно отдать должное Тамбиеву. Он дает очень уверенные интервью, выглядит максималистом. Как и его предшественник Алексей Кудашов, который проработал около пяти лет, был активен в прессе, но не добился броских результатов.

Посмотрим, что будет в предстоящем сезоне «Динамо». Но у меня нет сомнений, что Тамбиева ждет тяжелый сезон", — сказал Пашков.

Давыдов о Тамбиеве в «Динамо»: «Совсем не к месту громкие интервью — Рябкина верну, Гусева подготовлю и так далее. Они не в традициях клуба. Главное — не выпендриваться».