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Коллекционную карточку с Овечкиным продали за 256 тысяч долларов на аукционе. На ней подпись Александра: «895 голов, № 1 в истории»

Коллекционная карточка с изображением Александра Овечкина была продана за 256 000 долларов на аукционе Sotheby’s Summer Sports Marquee.

Источник: Спортс‘’

Карточка выпущена в единственном экземпляре, украшена игровой нашивкой с эмблемой НХЛ, а также автографом россиянина и надписью: «895 голов, № 1 в истории».

Лишь одна карточка с Овечкиным была продана по более высокой цене. В прошлом году за карточку 2005−06 The Cup Rookie Patch Autograph — Gold Rainbow заплатили 381 000 долларов.

Текущий рекорд для хоккейных карточек — 3,75 млн долларов за карточку Уэйна Гретцки сезона-1979/80 от O-Pee-Chee.

Фото: russianmachineneverbreaks.com.

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