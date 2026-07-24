Коллекционную карточку с Овечкиным продали за 256 тысяч долларов на аукционе. На ней подпись Александра: «895 голов, № 1 в истории»

Карточка выпущена в единственном экземпляре, украшена игровой нашивкой с эмблемой НХЛ, а также автографом россиянина и надписью: «895 голов, № 1 в истории».
Лишь одна карточка с Овечкиным была продана по более высокой цене. В прошлом году за карточку 2005−06 The Cup Rookie Patch Autograph — Gold Rainbow заплатили 381 000 долларов.
Текущий рекорд для хоккейных карточек — 3,75 млн долларов за карточку Уэйна Гретцки сезона-1979/80 от O-Pee-Chee.
Фото: russianmachineneverbreaks.com.
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