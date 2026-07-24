Патрик Кэйн: «Бедард — особенный хоккеист. Это будет мой 20-й сезон в НХЛ. Играя с ним, я, вероятно, увижу передачи, которых никогда раньше не видел»

37-летний Кэйн вчера вернулся в «Блэкхокс», подписав 2-летнее соглашение с зарплатой 8 млн долларов в год. Кэйн уже играл за «Чикаго» с 2007 по 2023 год. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе клуба. Последние 3 сезона он провел в «Детройте».
«Я хочу большему научиться как игрок. Я хочу стать лучше. Учиться у тренеров, учиться даже у молодых игроков. У Коннора, Фрэнка Назара, всех этих молодых ребят, у которых такой огромный потенциал», — отметил Кэйн.
Кэйн переписывался с Бедардом, после того, как подписал соглашение с «Чикаго».
«Он особенный игрок. Это будет мой 20-й сезон в лиге, и, играя с ним, я, вероятно, увижу передачи, которых никогда раньше не видел», — сказал Патрик о Бедарде.
Бедард о Патрике Кэйне: «Надеюсь, он вернется в “Чикаго”. Было бы невероятно играть с ним, учиться у него. Он потрясающий хоккеист».