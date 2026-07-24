Патрик Кэйн: «Бедард — особенный хоккеист. Это будет мой 20-й сезон в НХЛ. Играя с ним, я, вероятно, увижу передачи, которых никогда раньше не видел»

37-летний Кэйн вчера вернулся в «Блэкхокс», подписав 2-летнее соглашение с зарплатой 8 млн долларов в год. Кэйн уже играл за «Чикаго» с 2007 по 2023 год. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе клуба. Последние 3 сезона он провел в «Детройте».