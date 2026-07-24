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Давыдов о Гусеве: «Игра за “Шанхай” станет пенсией. Лучше взять пример с Шипачева, который стал ориентиром для молодежи. Никита необходим “Динамо”

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о том, что «Динамо» еще не продлило контракт с форвардом Никитой Гусевым.

Источник: Спортс‘’

— Виталий Семенович, как вы и опасались, после громких интервью тренера процесс подписания нового контракта с лидером «Динамо» Никитой Гусевым затянулся…

— Меня ситуация с Гусевым, честно говоря, беспокоит. Через неделю предстоит выходить на и так укороченные сборы — а ясности с нашим лидером нет.

Более того, пошли разговоры о том, а нужен ли «Динамо» Гусев. Плюс пресса пишет о предложении от «Шанхая». Все это лишь отвлекает от главного.

— От чего?

— Сегодня в КХЛ ветеранов уровня Радулова или Шипачева — раз, два и обчелся. Гусев необходим московскому «Динамо». Вот что в нынешней ситуации — главное.

— Что посоветуете Никите?

— Не совсем понимаю, как в эту историю затесался «Шанхай». Да, Гусев наберет в китайском клубе свои очки, но при всем уважении к «Шанхаю» для Никиты игра за эту команду, которая не решает серьезных задач, станет пенсией.

Лучше взять пример с того же Шипачева, который стал ориентиром для молодежи и вокруг которого стремительно растут молодые игроки. «Динамо» в предстоящем сезоне тоже станет молодой командой — и опыт Гусева будет еще более востребованным.

Надеюсь, Гусев это понимает — и не будет торопиться на хоккейную пенсию, — сказал Давыдов.