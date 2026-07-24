Тэйвс о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «Потрясающая новость, я очень рад за него. Завидую, что он снова будет играть за “Блэкхокс”

Хоккеисты вместе выступали за «Чикаго» с 2007 по 2023 годы и выиграли три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Последние 3 сезона Кэйн провел в «Детройте».
38-летний Тэйвс в минувшем сезоне вернулся в хоккей после пропуска двух сезонов и сыграл за «Виннипег» — клуб из своего родного города. 19 июня он объявил о завершении карьеры.
"Потрясающая новость, здорово, что у него появится шанс вернуться. Команда движется в правильном направлении, и он привнесет огромный опыт и лидерские качества для молодых ребят в раздевалке.
Молодым звездам будет здорово увидеть своими глазами, какое влияние они могут оказать, когда Кэйнер вернется на лед в «Юнайтед Центр».
Мы переписывались, и хотя я очень рад за него, я сказал ему, что искренне завидую тому, что он снова будет играть за «Блэкхокс», — сказал Тэйвс.