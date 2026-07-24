Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Тэйвс о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «Потрясающая новость, я очень рад за него. Завидую, что он снова будет играть за “Блэкхокс”

Экс-нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс высказался о возвращении Патрика Кэйна в «Блэкхокс».

Источник: Спортс‘’

Хоккеисты вместе выступали за «Чикаго» с 2007 по 2023 годы и выиграли три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Последние 3 сезона Кэйн провел в «Детройте».

38-летний Тэйвс в минувшем сезоне вернулся в хоккей после пропуска двух сезонов и сыграл за «Виннипег» — клуб из своего родного города. 19 июня он объявил о завершении карьеры.

"Потрясающая новость, здорово, что у него появится шанс вернуться. Команда движется в правильном направлении, и он привнесет огромный опыт и лидерские качества для молодых ребят в раздевалке.

Молодым звездам будет здорово увидеть своими глазами, какое влияние они могут оказать, когда Кэйнер вернется на лед в «Юнайтед Центр».

Мы переписывались, и хотя я очень рад за него, я сказал ему, что искренне завидую тому, что он снова будет играть за «Блэкхокс», — сказал Тэйвс.