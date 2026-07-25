Хомченко о переходе в «Шанхай»: «Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с “Дрэгонс” длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде&

— Были ли у вас предложения от других команд КХЛ в межсезонье? Почему выбрали «Шанхай Дрэгонс» в качестве продолжения карьеры, долго ли шли переговоры с клубом?
— Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде.
Состоялся комфортный диалог с руководством, все всех устроило, и я подписал контракт.
— У «Шанхай Дрэгонс» с этого сезона президентом клуба является Илья Ковальчук. Были ли вы с ним знакомы до трансфера в команду, может, какой-то диалог у вас с ним уже состоялся?
— Нет, еще не успел с ним пообщаться. Лично тоже не знаком. Думаю, как начнется предсезонка, все соберемся в команде, познакомимся, поговорим и начнем работу, — сказал Хомченко.
«Шанхай» заплатит Хомченко 30 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин).