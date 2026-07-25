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Хомченко о переходе в «Шанхай»: «Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с “Дрэгонс” длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде&

Голкипер Павел Хомченко высказался о переходе в «Шанхай».

Источник: Спортс‘’

— Были ли у вас предложения от других команд КХЛ в межсезонье? Почему выбрали «Шанхай Дрэгонс» в качестве продолжения карьеры, долго ли шли переговоры с клубом?

— Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде.

Состоялся комфортный диалог с руководством, все всех устроило, и я подписал контракт.

— У «Шанхай Дрэгонс» с этого сезона президентом клуба является Илья Ковальчук. Были ли вы с ним знакомы до трансфера в команду, может, какой-то диалог у вас с ним уже состоялся?

— Нет, еще не успел с ним пообщаться. Лично тоже не знаком. Думаю, как начнется предсезонка, все соберемся в команде, познакомимся, поговорим и начнем работу, — сказал Хомченко.

«Шанхай» заплатит Хомченко 30 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин).