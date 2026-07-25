Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Давыдов о потерях «Ак Барса»: «Гатиятулин — сухой тренер, не всем игрокам это нравится, не все верят в перспективы его команды»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о переходе форварда Александра Барабанова из «Ак Барса» в «Автомобилист».

Источник: Спортс‘’

— Не ожидал, что снайпер Барабанов покинет «Ак Барс» и подпишет контракт с «Автомобилистом», да еще, судя по прессе, на рекордную сумму.

— Как объясните этот переход?

— «Автомобилист» собирает под Алексея Кудашова мощный состав — как это пять лет делало наше «Динамо». За ценой Екатеринбург не стоит, посмотрим, чем все это обернется.

Но меня больше удивила Казань. Такая мощная команда — и, в общем-то, отдала Барабанова.

— В чем логика?

— Наверное, работает тренерский фактор. Анвар Гатиятулин, как кажется со стороны, сухой, неэмоциональный тренер. Думаю, не всем игрокам это нравится — и не все верят в перспективы его команды. Видимо, отсюда все летние потери «Ак Барса».

На контрасте — «Сибирь». О ее тренере Ярославе Люзенкове, когда он работал у нас в молодежном «Динамо», слышал только хорошие слова. И посмотрите, какую хорошую селекцию под Люзенкова провел Новосибирск, — сказал Давыдов.