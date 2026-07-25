Давыдов о потерях «Ак Барса»: «Гатиятулин — сухой тренер, не всем игрокам это нравится, не все верят в перспективы его команды»

— Наверное, работает тренерский фактор. Анвар Гатиятулин, как кажется со стороны, сухой, неэмоциональный тренер. Думаю, не всем игрокам это нравится — и не все верят в перспективы его команды. Видимо, отсюда все летние потери «Ак Барса».