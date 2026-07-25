Давыдов о потерях «Ак Барса»: «Гатиятулин — сухой тренер, не всем игрокам это нравится, не все верят в перспективы его команды»

— Не ожидал, что снайпер Барабанов покинет «Ак Барс» и подпишет контракт с «Автомобилистом», да еще, судя по прессе, на рекордную сумму.
— Как объясните этот переход?
— «Автомобилист» собирает под Алексея Кудашова мощный состав — как это пять лет делало наше «Динамо». За ценой Екатеринбург не стоит, посмотрим, чем все это обернется.
Но меня больше удивила Казань. Такая мощная команда — и, в общем-то, отдала Барабанова.
— В чем логика?
— Наверное, работает тренерский фактор. Анвар Гатиятулин, как кажется со стороны, сухой, неэмоциональный тренер. Думаю, не всем игрокам это нравится — и не все верят в перспективы его команды. Видимо, отсюда все летние потери «Ак Барса».
На контрасте — «Сибирь». О ее тренере Ярославе Люзенкове, когда он работал у нас в молодежном «Динамо», слышал только хорошие слова. И посмотрите, какую хорошую селекцию под Люзенкова провел Новосибирск, — сказал Давыдов.