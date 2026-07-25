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Гендиректор «Сибири» о Широкове: «Предложили Сергею работать в клубе руководителем селекционной службы. Готовы ждать»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о будущем экс-форварда клуба Сергея Широкова.

Источник: Спортс‘’

28 мая 40-летний Широков объявил о завершении карьеры.

— Какова судьба Сергея Широкова в клубе?

— Сергею сделано предложение работать в клубе в должности руководителя селекционной службы. Мы бы хотели использовать его опыт, знания и коммуникативные способности, чтобы усилить руководящий состав.

Понимаю, что с решением затянули, но Сергей Сергеевич — обеспеченный и уважаемый в хоккейном мире человек, поэтому ему непросто выбрать то, чем он захочет заниматься в будущем. Мы готовы ждать, выберет хоккей — добро пожаловать, уйдет в бизнес — пожелаем успехов! — сказал Крутохвостов.

40-летний Широков получил приз за верность хоккею и объявил о завершении карьеры.