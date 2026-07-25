Гендиректор «Сибири» о Широкове: «Предложили Сергею работать в клубе руководителем селекционной службы. Готовы ждать»

Понимаю, что с решением затянули, но Сергей Сергеевич — обеспеченный и уважаемый в хоккейном мире человек, поэтому ему непросто выбрать то, чем он захочет заниматься в будущем. Мы готовы ждать, выберет хоккей — добро пожаловать, уйдет в бизнес — пожелаем успехов! — сказал Крутохвостов.