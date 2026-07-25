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«Матч года». Команда Панарина сыграет с командой Сергачева на «СКА-Арене»

На «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге пройдет «Матч года».

Российские звезды КХЛ и НХЛ разделились на «Команду Панарина» и «Команду Сергачева».

«Матч года».

«Команда Сергачева» — «Команда Панарина» — 18:30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.

Команда Сергачева:

— вратари: Илья Сорокин («Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Максим Дорожко («Амур»);

— защитники: Александр Романов («Айлендерс»), Илья Любушкин («Нэшвилл»), Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев (оба — «Юта»), Иван Проворов («Коламбус»), Даниил Пыленков («Динамо»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Яковлев («Металлург»);

— нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Владимир Ткачев («Металлург»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Артем Галимов («Ак Барс»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Константин Окулов («Авангард»), Николай Голдобин (СКА), Егор Сурин («Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон»), Матвей Гридин («Калгари»), Валерий Ничушкин («Коламбус»).

Команда Панарина:

— вратари: Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Торонто»), Никита Серебряков («Авангард»);

— защитники: Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Андрей Миронов («Спартак»), Александр Никишин («Каролина»), Павел Минтюков («Анахайм»), Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон»), Никита Лямкин («Ак Барс»);

— нападающие: Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Дмитрий Яшкин («Шанхай»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марат Хуснутдинов («Бостон»), Максим Шалунов («Локомотив»), Максим Цыплаков («Калгари»), Вадим Шипачев, Александр Жаровский (оба — «Салават Юлаев»), Александр Барабанов («Ак Барс»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Михаил Мальцев («Спартак»).

Первый канал покажет «Матч года».

Все, что нужно знать о «Матче года»-2026, где сыграет Овечкин.

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