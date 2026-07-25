39-летний Ривс планирует продолжить карьеру: «Не хочу жалеть, что закончил слишком рано. У меня еще есть силы»

В прошлом сезоне он провел 50 матчей за «Сан-Хосе», забил три гола и набрал 37 минут штрафа за 7:48 в среднем на льду. Всего на его счету 962 игры в регулярках НХЛ.
"Конечно, сыграть 1000 матчей было бы большой честью. Я тренируюсь все лето, и мое тело довольно хорошо выдерживает нагрузки. Думаю, у меня еще есть силы.
Когда я пришел в лигу, ветераны давали мне разные советы, но один из них всегда оставался неизменным: играй как можно дольше. Потому что когда все закончится, ты будешь по этому скучать.
Я не хочу жалеть о том, что мог бы сыграть еще сезон, что закончил слишком рано. И, знаете, сказать, что я в 40 лет играл в НХЛ, тоже было бы здорово", — заявил Ривс.
Сейчас Ривс находится в статусе неограниченно свободного агента.