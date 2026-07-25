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Манджипани об Овечкине: «Отыграл 21 сезон в НХЛ, но до сих пор счастлив, приходя на каток»

Бывший форвард «Вашингтона» Эндрю Манджипани поделился мнением об Александре Овечкине. Следующий чемпионат станет для россиянина 22-м в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

"Овечкин — один из лучших игроков из тех, с которыми мне доводилось играть. Очень спокойный и веселый.

Он отыграл в НХЛ 21 сезон, но до сих пор очень счастлив, когда каждый день приходит на каток.

Уверен, что когда буду вспоминать свою карьеру, то расскажу об этом своему сыну", — сказал Манджипани.

Коллекционную карточку с Овечкиным продали за 256 тысяч долларов на аукционе. На ней подпись Александра: «895 голов, № 1 в истории».

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