Манджипани об Овечкине: «Отыграл 21 сезон в НХЛ, но до сих пор счастлив, приходя на каток»

"Овечкин — один из лучших игроков из тех, с которыми мне доводилось играть. Очень спокойный и веселый.
Он отыграл в НХЛ 21 сезон, но до сих пор очень счастлив, когда каждый день приходит на каток.
Уверен, что когда буду вспоминать свою карьеру, то расскажу об этом своему сыну", — сказал Манджипани.
Коллекционную карточку с Овечкиным продали за 256 тысяч долларов на аукционе. На ней подпись Александра: «895 голов, № 1 в истории».
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