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Джон Торторелла: «Мне нравилось в “Филадельфии” и “Коламбусе”, но “Вегас” я тренировал по-другому. В раздевалке была отличная атмосфера и сильные лидеры»

Бывший главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла поделился мнением о своей работе.

68-летний специалист пришел незадолго до окончания регулярного чемпионата и дошел с командой до финала Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (2−4 в серии). Летом он покинул клуб.

«Мне нравилось строить команду в “Филадельфии” и “Коламбусе”. Но в “Вегасе” было много ветеранов, многие из которых брали Кубок Стэнли в 2023 году.

Когда я пришел в команду, мне сказали, что игрокам не хватает уверенности. Мы начали работать над этим.

Я стал тренировать по-другому, работать сообща с ветеранами. На этом этапе сезона уже было не время командовать ими.

Мне очень понравилось в «Вегасе», в раздевалке была отличная атмосфера и сильные лидеры. Мне очень повезло провести с этой командой три месяца", — сказал Торторелла.

Джон Торторелла: «Я хотел остаться в “Вегасе”, завершить начатое. После финала генменеджер сказал мне, что команду возглавит Крэйг. Я был разочарован».