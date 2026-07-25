Киселевич о бане России: «Большая боль и обида, что молодые не выступают на международной арене. Для спортсмена это важно»

— Российский хоккей до отстранения и сейчас — два разных хоккея?
— Очень интересно проверить, как мы будем выглядеть, когда вернемся. Много молодых ребят, за них большая боль и обида, что они не могут выступать на международной арене в хорошие годы своей карьеры. А для спортсмена это важно. Просто хочется пожелать скорейшего восстановления.
— Нет ощущения, что именно в хоккее возвращение должно произойти легче с точки зрения уровня игры?
— Думаю, да. Будет много стресса, нервов, первые международные соревнования, но в целом — года-полтора хватит. Главное, чтобы была долгосрочная программа развития, при правильной подготовке можно очень быстро, — сказал Киселевич.
Киселевич о жизни в США: «Если написано “не кормить аллигаторов замороженной рыбой”, этого делать нельзя. Они начнут приходить раз в день».