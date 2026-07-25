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Киселевич о бане России: «Большая боль и обида, что молодые не выступают на международной арене. Для спортсмена это важно»

Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич поделился мнением о недопуске национальных команд на турниры под эгидой МОК и ИИХФ.

Источник: Спортс‘’

— Российский хоккей до отстранения и сейчас — два разных хоккея?

— Очень интересно проверить, как мы будем выглядеть, когда вернемся. Много молодых ребят, за них большая боль и обида, что они не могут выступать на международной арене в хорошие годы своей карьеры. А для спортсмена это важно. Просто хочется пожелать скорейшего восстановления.

— Нет ощущения, что именно в хоккее возвращение должно произойти легче с точки зрения уровня игры?

— Думаю, да. Будет много стресса, нервов, первые международные соревнования, но в целом — года-полтора хватит. Главное, чтобы была долгосрочная программа развития, при правильной подготовке можно очень быстро, — сказал Киселевич.

Киселевич о жизни в США: «Если написано “не кормить аллигаторов замороженной рыбой”, этого делать нельзя. Они начнут приходить раз в день».

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