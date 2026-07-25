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Робертсон о новом контракте с «Далласом»: «Хочу оставить это в прошлом — происходившее больше не имеет значения. Я не мог уйти, у клуба были права на меня»

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон прокомментировал новый контракт с клубом на год и 12 млн долларов.

Источник: Спортс‘’

«Это не стало неожиданностью. Все видели, что у “Старс” есть проблемы с потолком зарплат. Но в конце концов, у них были права на меня.

В этом году я не мог никуда уйти, поэтому шансы остаться были высоки. Так уж получилось, и у нас будет время вернуться к этому вопросу.

Я бы хотел оставить все это в прошлом. То, что происходило, больше не имеет значения. Хочу сосредоточиться на том, чтобы приехать в тренировочный лагерь готовым и попытаться выиграть Кубок Стэнли", — сказал Робертсон.

«Даллас» превысил потолок зарплат на 1,36 млн долларов после подписания Робертсона (PuckPedia).