Робертсон о новом контракте с «Далласом»: «Хочу оставить это в прошлом — происходившее больше не имеет значения. Я не мог уйти, у клуба были права на меня»

«Это не стало неожиданностью. Все видели, что у “Старс” есть проблемы с потолком зарплат. Но в конце концов, у них были права на меня.
В этом году я не мог никуда уйти, поэтому шансы остаться были высоки. Так уж получилось, и у нас будет время вернуться к этому вопросу.
Я бы хотел оставить все это в прошлом. То, что происходило, больше не имеет значения. Хочу сосредоточиться на том, чтобы приехать в тренировочный лагерь готовым и попытаться выиграть Кубок Стэнли", — сказал Робертсон.
«Даллас» превысил потолок зарплат на 1,36 млн долларов после подписания Робертсона (PuckPedia).