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Давыдов о «Металлурге»: «Разин начал чудить — странные пресс-конференции, история с Кузнецовым. Ему нужно вернуться в состояние двухлетней давности»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о перспективах «Металлурга» в следующем сезоне Fonbet КХЛ.

Источник: Спортс‘’

«Металлург» за лето хорошо укрепился, но там есть такой фактор, как Андрей Разин.

Два года назад в чемпионский сезон считал его одним из самых интересных тренеров КХЛ, но затем Разин, к сожалению, начал чудить. Пошли странные пресс-конференции, плюс история с Кузнецовым.

Разину нужно вернуться в свое состояние двухлетней давности. Иначе «Металлург» ждет невеселый сезон для болельщиков и, наоборот, веселый для прессы", — сказал Давыдов.

Давыдов о Гусеве: «Игра за “Шанхай” станет пенсией. Лучше взять пример с Шипачева, который стал ориентиром для молодежи. Никита необходим “Динамо”.