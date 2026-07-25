Давыдов о «Металлурге»: «Разин начал чудить — странные пресс-конференции, история с Кузнецовым. Ему нужно вернуться в состояние двухлетней давности»

«Металлург» за лето хорошо укрепился, но там есть такой фактор, как Андрей Разин.
Два года назад в чемпионский сезон считал его одним из самых интересных тренеров КХЛ, но затем Разин, к сожалению, начал чудить. Пошли странные пресс-конференции, плюс история с Кузнецовым.
Разину нужно вернуться в свое состояние двухлетней давности. Иначе «Металлург» ждет невеселый сезон для болельщиков и, наоборот, веселый для прессы", — сказал Давыдов.
Давыдов о Гусеве: «Игра за “Шанхай” станет пенсией. Лучше взять пример с Шипачева, который стал ориентиром для молодежи. Никита необходим “Динамо”.