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Гендиректор «Сибири» о составе: «Мне ближе борьба за медали, а не наличие местных ребят. В СФО слабый уровень детских соревнований, лучшие уезжают»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов поделился мнением о воспитанниках в составе клуба Fonbet КХЛ.

Источник: Спортс‘’

"Открою секрет, в команде КХЛ мне ближе борьба за медали, а не наличие местных ребят. На сегодняшний день меньше пацанов, но они есть.

Это не их вина и не вина школы, это огромный комплекс проблем. Одна из причин — слабый уровень соревнований среди детских школ в регионе и во всем Сибирском федеральном округе. Нужно поднимать его и бороться с отъездом талантливых ребят. Уезжают лучшие!

Вот в команде МХЛ, мы отдаем приоритет местным ребятам. Я считаю, что для МХЛ, главная задача — подготовка резерва для основной команды. Но уровень этих ребят в большей степени, к сожалению, после школы не соответствует даже уровню МХЛ. А это ближайший резерв нашей команды КХЛ, за которую болеет весь регион и не только, и все хотят видеть победы!

А как они вдруг начнут выигрывать? Так вот тут и думаешь, или тащим своих или строим конкурентоспособную команду?" — сказал Крутохвостов.

Гендиректор «Сибири» о легионерах: «Да Косту нам до сих пор предлагают. Делали предложение Веккионе, больше месяца ждали Морелли — давали хорошие контракты».