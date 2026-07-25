Гендиректор «Сибири» о составе: «Мне ближе борьба за медали, а не наличие местных ребят. В СФО слабый уровень детских соревнований, лучшие уезжают»

Вот в команде МХЛ, мы отдаем приоритет местным ребятам. Я считаю, что для МХЛ, главная задача — подготовка резерва для основной команды. Но уровень этих ребят в большей степени, к сожалению, после школы не соответствует даже уровню МХЛ. А это ближайший резерв нашей команды КХЛ, за которую болеет весь регион и не только, и все хотят видеть победы!