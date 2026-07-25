Быков о СКА: «С Ларионовым и Захаркиным команда в хороших руках. Работает вертикаль, которую мы в свое время создавали»

— В системе СКА сейчас трудится ваш давний товарищ Игорь Захаркин. Поддерживаете отношения?
— Конечно. Хочется пожелать СКА всего самого доброго. Видно, как в клубе скрупулезно создается и выстраивается рабочий процесс. Уверен, что у команды все будет хорошо. Посмотрите, какие опытные люди работают в СКА.
— Целых два профессора, Вячеслав Аркадьевич!
— Согласен с вами (смеется). Игорь Николаевич Ларионов работает главным тренером, Игорь Владимирович Захаркин тоже принимает активное участие в жизни клуба, занимается возложенными на него обязанностями (занимает должность советника генерального директора СКА — Спортс«“).
Ларионов, Захаркин — с таким опытом, который есть у этих специалистов, можно сказать: команда находится в хороших и правильных руках. В СКА работает вертикаль, которую мы в свое время и создавали, — сказал Быков.
Пашков о Ларионове: «Впереди решающий год для его тренерской репутации. СКА еле выплыл в прошлом сезоне — еще один такой не простят».