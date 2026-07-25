Любушкин об Овечкине: «Лучший игрок мира, он в полном порядке. Статистика говорит сама за себя — он продолжает тянуть уровень НХЛ»

40-летний форвард заключил договор на год. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром «Кэпиталс», набрав 64 (32+32) очка за 82 игры.
— Следили за новостями о подписании Александром Овечкиным нового контракта с «Вашингтоном», ситуация с которым была непонятной почти три месяца?
— Да, как и все. Меня и многочисленные друзья спрашивали, что думаю, останется ли Овечкин в НХЛ. Даже не знал, что сказать и ответить. Но рад, что в итоге Александр продолжает карьеру в «Вашингтоне». Это здорово.
Всегда приятно, когда такая звезда мирового глобального масштаба остается в хоккее, в нашем любимом деле. Это замечательно.
— Вы против него играли немало в последние годы, видели вблизи. По вашим ощущениям, он по-прежнему сохраняет настолько хорошую форму, чтобы в 40-летнем возрасте продолжать бить рекорды НХЛ по голам?
— Посмотрите его статистику — она говорит сама за себя. Очевидно, что он продолжает тянуть уровень НХЛ. Это Александр Овечкин — лучший игрок мира. Он в полном порядке, — сказал Любушкин.
Манджипани об Овечкине: «Отыграл 21 сезон в НХЛ, но до сих пор счастлив, приходя на каток».