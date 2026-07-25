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Кэссиди о роли Дорофеева как форварда с броском: «Овечкину нужен кто-то, кто мог бы доставлять ему шайбу. А он величайший снайпер в истории»

Бывший главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди поделился мнением о роли нападающего Павла Дорофеева, сравнив его с Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

Форвард ранее подписал контракт с «Рейнджерс» с зарплатой 11 миллионов долларов в год после обмена из «Вегаса».

Кэссиди выразил мнение о том, что роль бросающего форварда, а не работающего с шайбой плеймейкера, не делает Дорофеева менее ценным хоккеистом.

«Алексу Овечкину нужен кто-то, кто мог бы доставлять ему шайбу. А он величайший снайпер в истории», — заявил Брюс Кэссиди.

В прошлом сезоне нападающий набрал 64 (37+27) очка за 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф Павел добавил 16 (12+4) баллов в 22 играх и помог «Голден Найтс» дойти до финала Кубка Стэнли.

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