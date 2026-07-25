Кэссиди о роли Дорофеева как форварда с броском: «Овечкину нужен кто-то, кто мог бы доставлять ему шайбу. А он величайший снайпер в истории»

Форвард ранее подписал контракт с «Рейнджерс» с зарплатой 11 миллионов долларов в год после обмена из «Вегаса».
Кэссиди выразил мнение о том, что роль бросающего форварда, а не работающего с шайбой плеймейкера, не делает Дорофеева менее ценным хоккеистом.
«Алексу Овечкину нужен кто-то, кто мог бы доставлять ему шайбу. А он величайший снайпер в истории», — заявил Брюс Кэссиди.
В прошлом сезоне нападающий набрал 64 (37+27) очка за 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф Павел добавил 16 (12+4) баллов в 22 играх и помог «Голден Найтс» дойти до финала Кубка Стэнли.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше