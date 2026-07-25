Овечкин и Ротенберг поедут на «Матч года» на «Волге»

«Ротенберг и Овечкин едут на “Матч года” на легендарной “Волге”, — сообщает телеграм-канал “Роганов Хоккей”.
Сегодня, 25 июля, на «СКА-Арене» пройдет «Матч года», в котором сыграют команды Артемия Панарина и Михаила Сергачева. Ротенберг войдет в тренерский штаб команды Сергачева.
Роман Ротенберг: «На “Матч года” — на легендарной 24-й “Волге”! До встречи на льду».
Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе«».
Все, что нужно знать о «Матче года»-2026, где сыграет Овечкин.
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