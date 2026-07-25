Алексей Протас о новом контракте Овечкина: «Это наш лидер, великий человек для НХЛ и хоккея в целом. Все были рады, что он продолжит радовать болельщиков»

— Сидели всем Вашингтоном на иголках, ожидая решения Овечкина по новому контракту?
— Конечно, всем было интересно, думаю, вся лига ждала, никто до последнего не догадывался, как будет. Но когда он написал, все были очень рады, что он остается с нами.
Это наш лидер, великий человек для лиги и хоккея в целом. Все были очень рады, что он продолжит радовать болельщиков, — сказал Протас.
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