Панарин о возможном возвращении в КХЛ: «Витязь» же пока прекратил свое существование в лиге. Возродится ли он? С этой командой многое связано"

Соглашение 34-летнего игрока с «Кингс» с кэпхитом 11 млн долларов рассчитано до конца сезона-2027/28.
Панарин ранее выступал в России за «Витязь», «Ак Барс» и СКА.
— С какой песней у вас ассоциируется Санкт‑Петербург? Может быть, «Бандитский Петербург»?
— Представляете, я никогда не смотрел этот сериал.
— Александр Овечкин всегда говорит, что хочет завершить карьеру в КХЛ. Есть ли у вас такая же мечта?
— «Витязь» же пока прекратил свое существование в лиге. Возродится ли он?
— Вы эту команду всегда ставите для себя отдельно?
— Конечно, с ней многое связано. Да, у меня возникают мысли еще поиграть в КХЛ. Но, надеюсь, еще рано. Это время пока не пришло, — сказал Панарин.
Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе«».
Все, что нужно знать о «Матче года»-2026, где сыграет Овечкин.