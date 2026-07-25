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Панарин о возможном возвращении в КХЛ: «Витязь» же пока прекратил свое существование в лиге. Возродится ли он? С этой командой многое связано"

Нападающий «Лос‑Анджелеса» Артемий Панарин высказался о возможном возвращении в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс‘’

Соглашение 34-летнего игрока с «Кингс» с кэпхитом 11 млн долларов рассчитано до конца сезона-2027/28.

Панарин ранее выступал в России за «Витязь», «Ак Барс» и СКА.

— С какой песней у вас ассоциируется Санкт‑Петербург? Может быть, «Бандитский Петербург»?

— Представляете, я никогда не смотрел этот сериал.

— Александр Овечкин всегда говорит, что хочет завершить карьеру в КХЛ. Есть ли у вас такая же мечта?

— «Витязь» же пока прекратил свое существование в лиге. Возродится ли он?

— Вы эту команду всегда ставите для себя отдельно?

— Конечно, с ней многое связано. Да, у меня возникают мысли еще поиграть в КХЛ. Но, надеюсь, еще рано. Это время пока не пришло, — сказал Панарин.

Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе«».

Все, что нужно знать о «Матче года»-2026, где сыграет Овечкин.

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