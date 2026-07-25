Сергачев, Панарин и Овечкин вручили Шипачеву часы Rolex в честь рекорда по очкам в КХЛ

Об этом сообщили в эфире «Первого канала».
Михаил Сергачев, Артемий Панарин и Александр Овечкин вручили 39-летнему хоккеисту часы Rolex.
12 января Шипачев первым в истории набрал 1000-е очко в КХЛ. Он является лучшим бомбардиром в истории лиги (1027 баллов в 1134 играх). В минувшем сезоне он стал первым игроком в истории, достигшим отметки в 700 передач, а всего у него уже 706 ассистов. Он также является рекордсменом по числу матчей в КХЛ.
Сегодня на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге проходит «Матч года». Российские звезды КХЛ и НХЛ разделились на «Команду Панарина» и «Команду Сергачева».
В сезоне-2025/26 39-летний Шипачев набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах за «Динамо» Минск с учетом плей-офф. В межсезонье форвард перешел в «Салават Юлаев».
Скриншот: www.1tv.ru.
Смотрите «Матч года» с Овечкиным и Панариным в эфире «Первого канала» на ВидеоСпортсе«».
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