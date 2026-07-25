Сергачев, Панарин и Овечкин вручили Шипачеву часы Rolex в честь рекорда по очкам в КХЛ

12 января Шипачев первым в истории набрал 1000-е очко в КХЛ. Он является лучшим бомбардиром в истории лиги (1027 баллов в 1134 играх). В минувшем сезоне он стал первым игроком в истории, достигшим отметки в 700 передач, а всего у него уже 706 ассистов. Он также является рекордсменом по числу матчей в КХЛ.