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Овечкин о «Матче года»: «Атмосфера была шикарная, болельщики получили удовольствие. Игра была интересная, не в одни ворота. Поиграли, пообщались, сделали доброе дело»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от «Матч года».

Игра прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Российские звезды КХЛ и НХЛ играли за «Команду Панарина» и «Команду Сергачева». Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты» — 10:9.

«Матч года»-2026 собрал 50 млн рублей на благотворительные цели.

"Атмосфера была шикарная, болельщики получили удовольствие, игра была интересная, не в одни ворота.

Поиграли в хоккей, пообщались, сделали доброе дело. Настрой был серьезный, все получили кайф", — сказал Овечкин.

Напомним, на «Матче года»-2025 команда «Звезды НХЛ» обыграла команду «Звезд КХЛ» со счетом 15:3.

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