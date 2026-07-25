Овечкин о «Матче года»: «Атмосфера была шикарная, болельщики получили удовольствие. Игра была интересная, не в одни ворота. Поиграли, пообщались, сделали доброе дело»

Игра прошла на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Российские звезды КХЛ и НХЛ играли за «Команду Панарина» и «Команду Сергачева». Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты» — 10:9.
«Матч года»-2026 собрал 50 млн рублей на благотворительные цели.
"Атмосфера была шикарная, болельщики получили удовольствие, игра была интересная, не в одни ворота.
Поиграли в хоккей, пообщались, сделали доброе дело. Настрой был серьезный, все получили кайф", — сказал Овечкин.
Напомним, на «Матче года»-2025 команда «Звезды НХЛ» обыграла команду «Звезд КХЛ» со счетом 15:3.
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