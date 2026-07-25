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Игроки КХЛ забили 4 гола на «Матче года», отличились Полтапов, Сурин, Рафиков и Яшкин. В 2025-м команда звезд НХЛ разгромила звезд КХЛ со счетом 15:3

Игроки Фонбет Чемпионата КХЛ забили 4 гола на «Матче года»-2026.

Источник: Спортс‘’

Сегодня на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге прошел «Матч года». Российские звезды КХЛ и НХЛ разделились на «Команду Панарина» и «Команду Сергачева».

Победу по буллитам одержала команда Сергачева — 10:9.

В составе команды победителей голы забили Прохор Полтапов (ЦСКА), Дмитрий Симашев и Михаил Сергачев (оба — «Юта»), Кирилл Марченко («Коламбус», дубль), Александр Овечкин («Вашингтон»), Матвей Гридин («Калгари»), Егор Сурин («Локомотив»), Александр Романов («Айлендерс»). Форвард «Вашингтона» Алексей Протас забросил решающий буллит.

Вратарями были Илья Сорокин («Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе») и Максим Дорожко («Амур»).

За команду Панарина отличились Матвей Мичков («Филадельфия», хет-трик), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Павел Минтюков («Анахайм»), Александр Никишин («Каролина»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес») и Дмитрий Яшкин («Шанхай»). Вратарями были Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Торонто») и Никита Серебряков («Авангард»).

Таким образом, из КХЛ шайбами отметились Полтапов, Сурин, Рафиков и Яшкин.

Напомним, на «Матче года»-2025 команда «Звезды НХЛ» обыграла команду «Звезд КХЛ» со счетом 15:3.

Первый подобный матч прошел летом 2024 года и завершился вничью со счетом 8:8.

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