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Шипачев о том, что должен заменить Кузнецова по роли в «Салавате»: «Женя — большой профессионал, хорошо себя проявил в Уфе, помог выйти во 2-й раунд. Я постараюсь играть в свой хоккей&ra

Нападающий Вадим Шипачев высказался о переходе в «Салават Юлаев» в межсезонье.

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне он играл за минское «Динамо».

— Новый этап карьеры — теперь вы в «Салавате Юлаеве».

— Это новая возможность, чтобы поиграть в хоккей в хорошей команде. Я этому очень рад.

К этому варианту мы пришли довольно‑таки быстро. Провели переговоры, я побеседовал с главным тренером. Рад оказаться в «Салавате Юлаеве».

Катаюсь летом, готовлюсь к новому сезону. А уже 1 августа у нас стартуют сборы.

— Есть ли рекордная цифра КХЛ, которую вы держите в голове?

— Такого нет. Просто я хочу помочь команде и наслаждаться хоккеем.

— Как вы относитесь к тому, что вы в Уфе по роли должны заменить Евгения Кузнецова?

— Женя Кузнецов — большой профессионал. Здорово играл, хорошо себя проявил в Уфе, помог выйти во второй раунд плей-офф. А я постараюсь играть в свой хоккей, — сказал Шипачев.