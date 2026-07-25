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Роман Ротенберг: «С детства смотрю все матчи ЧМ по футболу. Победа Испании заслуженная. Все команды играли интересно»

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров ХК «Динамо» Роман Ротенберг высказался о чемпионате мира по футболу-2026.

Источник: Спортс‘’

В финале сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).

— Что думаете о чемпионате мира по футболу?

— Мы всегда следим, смотрим все матчи чемпионата мира по футболу. Я с маленького детства смотрю все матчи. Конечно, интересно. Я думаю, что победа команды Испании заслуженная.

Все команды играли интересно. Когда мы смотрим чемпионат мира по футболу, то все получаем дополнительную мотивацию, особенно наши дети. Мы с детьми из нашей академии много смотрели матчей, совместно все это обсуждали и эту мотивацию переносили на лед, — сказал Ротенберг.