Роман Ротенберг: «С детства смотрю все матчи ЧМ по футболу. Победа Испании заслуженная. Все команды играли интересно»

Все команды играли интересно. Когда мы смотрим чемпионат мира по футболу, то все получаем дополнительную мотивацию, особенно наши дети. Мы с детьми из нашей академии много смотрели матчей, совместно все это обсуждали и эту мотивацию переносили на лед, — сказал Ротенберг.