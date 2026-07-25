Панарин о том, что «Кингс» — самая возрастная команда НХЛ: «Цель — Кубок Стэнли. А по поводу возраста не переживайте, в составе все еще могут двигаться»

— В этом году я организовал тренировочный лагерь на стадионе Arena Play. Он уже завершился, это была пробная версия. Мне все понравилось, в следующем году будем делать помасштабнее и подольше по времени. А в своей подготовке я ничего не меняю. Вроде бы эта методика у меня пока работает.