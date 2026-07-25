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Панарин о том, что «Кингс» — самая возрастная команда НХЛ: «Цель — Кубок Стэнли. А по поводу возраста не переживайте, в составе все еще могут двигаться»

Нападающий «Лос‑Анджелеса» Артемий Панарин высказался о цели клуба на новый сезон.

— Как у вас идет подготовка к сезону?

— В этом году я организовал тренировочный лагерь на стадионе Arena Play. Он уже завершился, это была пробная версия. Мне все понравилось, в следующем году будем делать помасштабнее и подольше по времени. А в своей подготовке я ничего не меняю. Вроде бы эта методика у меня пока работает.

Вообще идея моих сборов возникла потому, что я вижу: многие ребята, особенно молодые, не совсем правильно готовятся, по моему мнению. Это из серии, что они играют 3 на 3 по 40 минут. Но прогресс не происходит. А у нас немного видоизмененные тренировки. И в следующем году мы их будем обязательно продолжать.

— «Лос‑Анджелес» — самая возрастная команда НХЛ. Какая перед вами цель?

— Я думаю, Кубок Стэнли.

— Получится ли?

— Неизвестно. А по поводу возраста нашей команды не переживайте, в составе все еще могут двигаться, — сказал Панарин.