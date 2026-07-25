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Орлов о «Сан-Хосе»: «Приоритетная задача — выйти в плей-офф. Мы набираемся уверенности, все понимают, что организация идет в правильном направлении»

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов назвал приоритетную задачу клуба на сезон-2026/27.

Источник: Спортс‘’

В прошлом сезоне «Шаркс» заняли 11-е место в Западной конференции.

— Какие ощущения перед стартом сезона? «Сан‑Хосе» усилился?

— Это только ход чемпионата покажет. Пока тяжело сказать. Да, на бумаге вроде мы усилились, стали старше, укрепили линию обороны. Система игры отработана. Но посмотрим, будет ли прогресс.

— В прошлом сезоне вам чуть не хватило до выхода в плей‑офф. Что помешало?

— Мы сами проигрывали какие‑то матчи, которые не должны были отдавать. И все равно организация совершила огромный прыжок с последнего места до девятого в Западной конференции, когда еще за два матча до конца регулярки мы претендовали на выход в плей‑офф.

— Видно было, что в концовке вам немного не хватило сил.

— Так можно сказать, но это тоже дало нам определенный опыт. Все научились, обдумали это. Команда что‑то поменяет в лучшую сторону. Интересно будет посмотреть, как сложится новый сезон.

Наше главное ожидание — выйти в плей-офф. Это приоритетная задача. Мы набираемся уверенности, и все понимают, что наша организация идет в правильном направлении, — сказал Орлов.