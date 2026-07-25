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Овечкин о финале ЧМ по футболу: «Игра не понравилась, скучная. А так — получил большой заряд эмоций, было классно. Правда, жара там была дикая»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

В финале сборная Испании обыграла команду Аргентины (1:0).

— Вы следите за событиями в московском «Динамо»? Это ваш родной клуб. Там летом поменяли главного тренера…

— Пока я не могу ничего сказать. Я не знаю ничего.

— Вы съездили на финал чемпионата мира по футболу. Как эмоции?

— Шикарная атмосфера. А вот игра не понравилась, была скучная. А так — получил большой заряд эмоций. Было классно. Правда, жара там была дикая.

— Вы получили этим летом позитивный заряд эмоций?

— Получил удовольствие, конечно. Нам нужно чаще встречаться с друзьями, в каком бы формате это ни было. Мы делаем хорошие большие дела, собираем деньги на благотворительность. 8 августа в Мытищах будет гала-матч на Кубке Овечкина, — сказал Овечкин.

«Матч года»-2026 собрал 50 млн рублей на поддержку детей с ДЦП и другие благотворительные цели. За две прошлые игры в сумме было 40 млн.

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