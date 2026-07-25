Овечкин о финале ЧМ по футболу: «Игра не понравилась, скучная. А так — получил большой заряд эмоций, было классно. Правда, жара там была дикая»

— Получил удовольствие, конечно. Нам нужно чаще встречаться с друзьями, в каком бы формате это ни было. Мы делаем хорошие большие дела, собираем деньги на благотворительность. 8 августа в Мытищах будет гала-матч на Кубке Овечкина, — сказал Овечкин.