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Панарин о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «Будет набрасывать Бедарду нормально передач. Радуют истории, когда легенды совершают камбэк в команду, которая для них важна»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о возвращении форварда Патрика Кэйна в «Чикаго».

Источник: Спортс‘’

Хоккеисты ранее вместе выступали за команду.

— Как вам переход Патрика Кэйна в «Чикаго»?

— Удачи ему! Будет набрасывать Бедарду нормально передач. Меня радуют такие истории, когда легенды совершают камбэк в ту команду, которая для них важна. Ну, а Кэйн завоевал три Кубка Стэнли с «Чикаго».

Будет приятно опять наблюдать его в майке этого клуба. У многих «Чикаго» ассоциируется исключительно с Кэйном, — сказал Панарин.

Панарин о возможном возвращении в КХЛ: «Витязь» же пока прекратил свое существование в лиге. Возродится ли он? С этой командой многое связано".