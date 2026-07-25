Панарин о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «Будет набрасывать Бедарду нормально передач. Радуют истории, когда легенды совершают камбэк в команду, которая для них важна»

Хоккеисты ранее вместе выступали за команду.
— Как вам переход Патрика Кэйна в «Чикаго»?
— Удачи ему! Будет набрасывать Бедарду нормально передач. Меня радуют такие истории, когда легенды совершают камбэк в ту команду, которая для них важна. Ну, а Кэйн завоевал три Кубка Стэнли с «Чикаго».
Будет приятно опять наблюдать его в майке этого клуба. У многих «Чикаго» ассоциируется исключительно с Кэйном, — сказал Панарин.
Панарин о возможном возвращении в КХЛ: «Витязь» же пока прекратил свое существование в лиге. Возродится ли он? С этой командой многое связано".