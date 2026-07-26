«Анахайм» подписал контракт новичка с Клеповым на 3 года. Клуб выбрал лучшего бомбардира сезона OHL под 15-м номером на драфте-2026

Срок соглашения рассчитан на 3 года. По данным PuckPedia, зарплата составит 1,075 млн долларов в год в среднем.
18-летний Клепов стал лучшим бомбардиром OHL в сезоне-2025/26. Он набрал 97 (37+60) очков за «Сагино» при показателе полезности «плюс 9» в 67 играх. У него также 5 (1+4) баллов в 4 матчах плей-офф. Клепов был признан лучшим новичком OHL и вошел в первую символическую сборную лиги.
«Анахайм» выбрал форварда под 15-м общим номером на драфте НХЛ-2026. Клепов — уроженец штата Флорида и выступал за сборную США U18 на Кубке Глинки/Гретцки. При этом часть своей карьеры он провел в России.
Никита Клепов: «Хочу играть за сборную России, показать себя в стране, в которой живу, где меня научили играть в хоккей. Сейчас меня вызывали в команду США, но я пока взял паузу».