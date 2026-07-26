Минтюков о зарплате в «Анахайме»: «Контракты даются не просто так, а за какие-то заслуги. Опасений, что не смогу поддержать уровень, нет»

Ранее стало известно, что хоккеист и «Дакс» продлили соглашение на 5 лет. Зарплата игрока составит 7,2 млн долларов в год в среднем.
— Правда, что вам приходили оффер-шиты, которые вы не приняли?
— Это была работа агента, я просто сказал, что хочу играть в «Анахайме».
— Вы подписали очень большой контракт, если ли сомнения в том, что можете не «унести» эти деньги? И на что собираетесь потратить серьезную зарплату?
— Опасений нет, контракты даются не просто так, а за какие-то заслуги, поэтому опасений, что не смогу поддержать уровень, нет.
На что тратить? Все, в принципе, есть, воздух, крыша над головой, — сказал Минтюков.
Минтюков и «Анахайм» продлили контракт на 5 лет и 36 млн долларов. В последнем сезоне есть ограничение на обмен — стоп-лист из 10 команд.