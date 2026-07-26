Ротенберг о том, скучает ли по работе тренером: «Горжусь своей работой в СКА. 16 лет отработал. Всему свое время»

— Скучаете по работе главным тренером? Все-таки большой период в СКА был у вас.
— Я в СКА отработал в совокупности 18 лет. Сначала два года был просто помощником неофициально, потом 16 лет работал. Я горжусь своей работой. 16 лет работал. Всему свое время.
Я работаю каждый день тренером в академии «Красная Машина», тренирую детей. Я работаю тренером сборной России, вы, наверное, видели Кубок Первого канала. Я работаю, а дальше время покажет, — передает слова Романа Ротенберга из микст-зоны перед «Матчем года» корреспондент Спортса«» Александр Плеханов.