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Ротенберг о том, скучает ли по работе тренером: «Горжусь своей работой в СКА. 16 лет отработал. Всему свое время»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо», тренер «России 25» Роман Ротенберг вспомнил о своей работа в СКА.

Источник: Спортс‘’

— Скучаете по работе главным тренером? Все-таки большой период в СКА был у вас.

— Я в СКА отработал в совокупности 18 лет. Сначала два года был просто помощником неофициально, потом 16 лет работал. Я горжусь своей работой. 16 лет работал. Всему свое время.

Я работаю каждый день тренером в академии «Красная Машина», тренирую детей. Я работаю тренером сборной России, вы, наверное, видели Кубок Первого канала. Я работаю, а дальше время покажет, — передает слова Романа Ротенберга из микст-зоны перед «Матчем года» корреспондент Спортса«» Александр Плеханов.