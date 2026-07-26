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Яшкин о том, может ли Овечкин забить 1000 голов в регулярках: «Это вполне реально. Надо только провести еще 2 года в НХЛ»

Нападающий «Шанхая» Дмитрий Яшкин высказался о том, что форвард Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 шайб). С учетом плей-офф он забросил 1006 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Как отнеслись к тому, что ваш друг Александр Овечкин продлил на год отношения с «Вашингтоном»?

— Я этому очень рад и нисколько не удивлен. Не думаю, что Овечкин готов заканчивать карьеру. Он играет на отличном уровне.

Я только рад за него, и это здорово для всех фанатов хоккея, да и вообще для нашей игры.

— Может ли Овечкину покориться космическая цифра — 1000 голов в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру?

— Я думаю, это вполне реально. Надо только провести еще два года в НХЛ, — сказал Яшкин.

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