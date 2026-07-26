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Владимир Крикунов: «Футболисты больше минуты за матч быстро не бегают. В хоккее энергозатраты больше»

Владимир Крикунов считает, что в футболе игроки мало действуют на максимальной скорости.

Источник: Спортс‘’

Ранее экс-футболист сборной России Игорь Колыванов заявил, что «футбол — это не хоккей, где вышел, отыграл 20 секунд и на лавочку сел».

"Я тоже могу сказать, что футболисты больше 20 секунд быстро не бегают. Дай бог, одна минута наберется из двух таймов по 45, да и то сомневаюсь. Это разные виды спорта, некорректно сравнивать хоккей и футбол. Я бы еще понял, если бы хоккей с баскетболом сравнили, да и то это неправильно.

В хоккее, возможно, энергозатраты больше, чем в футболе, потому что идет постоянная борьба. Хотя и в футболе сейчас уже только постоянная борются", — сказал бывший тренер сборной России по хоккею.