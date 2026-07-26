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Овечкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Василевский, Шестеркин, Драйзайтль, Пастрняк — в составе «Остального мира» на Матч звезд-2027 по версии NHL.com

Официальный сайт НХЛ выложил список игроков, которые могут войти в состав сборной «Остального мира» на Матч звезд-2027.

Пять команд будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран, включая Россию. Каждая команда будет состоять из 11 игроков: девяти полевых и двух вратарей.

По мнению NHL.com состав сборной «Остального мира» может выглядеть следующим образом:

Полевые игроки: Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Мартин Нечас («Колорадо»), Давид Пастрняк («Бостон») и Юрай Слафковски («Монреаль»).

Вратари: Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Селебрини, Бедард, Шефер — в составе Канады на Матч звезд-2027 по версии NHL.com.

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