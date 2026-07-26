Крикунов об Овечкине: «20−25 голов в сезоне забьет. До Нового года стоит ждать обновление рекорда Овечкина»

На счету Гретцки 1016 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и розыгрышах плей-офф.
40-летнему форварду «Вашингтона» осталось забить 11 шайб, чтобы превзойти достижение канадца.
«Уже до Нового года стоит ждать обновление рекорда Овечкина. Он может это сделать. Свои 20−25 голов Александр в новом сезоне забьет», — сказал Крикунов.
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