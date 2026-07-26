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Протас о «Вашингтоне»: «У нас хорошая техничная команда. Последние сезоны НХЛ доказывают, у габаритных команд больше шансов победить»

Форвард «Вашингтона» Алексей Протас высказался об усилении команды и шансах на успех в новом сезоне НХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Подписания Кайру и Така не воспринимали как замену Овечкину?

— Я знал, что это не влияет на подписание Александра Михайловича. И генеральный менеджер по ходу сезона говорил, что он будет искать усиление, и он это сделал. Просто команда стала сильнее и это здорово.

— У вас одна из самых больших команд лиги по габаритам. Судя по «Каролине», можно сказать, что это путь к Кубку?

— Конечно, важны и техника с катанием. Но у нас хорошая техничная команда. Нельзя назвать Тома Уилсона хоккеистом с плохим катанием. Своими габаритами мы сможем где‑то добывать результат. Последние сезоны доказывают, что у габаритных команд больше шансов победить.

— Можете представить Овечкина в третьем звене «Вашингтона»?

— На самом деле, у нас такой коллектив, что я никогда не чувствовал, что есть разделение [на звенья]. У нас глубокая, равная команда, которая будет показывать хороший хоккей, — сказал Протас.