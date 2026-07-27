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Хуснутдинов о России на Кубке мира-2028: «Дай бог, будем участвовать. Настрой оптимистичный, но от нас мало что зависит»

Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов выразил надежду, что сборную России допустят на Кубок мира в 2028 году.

Источник: Спортс‘’

"Просто ждем возвращения на международную арену, но от нас мало что зависит.

Настрой оптимистичный, дай бог, будем участвовать на Кубке Мира 2028 года. Но пока что-то тяжело говорить, будем ждать, готовиться и надеяться", — сказал Хуснутдинов.