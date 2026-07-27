Хуснутдинов о России на Кубке мира-2028: «Дай бог, будем участвовать. Настрой оптимистичный, но от нас мало что зависит»

"Просто ждем возвращения на международную арену, но от нас мало что зависит.
Настрой оптимистичный, дай бог, будем участвовать на Кубке Мира 2028 года. Но пока что-то тяжело говорить, будем ждать, готовиться и надеяться", — сказал Хуснутдинов.
Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов выразил надежду, что сборную России допустят на Кубок мира в 2028 году.
"Просто ждем возвращения на международную арену, но от нас мало что зависит.
Настрой оптимистичный, дай бог, будем участвовать на Кубке Мира 2028 года. Но пока что-то тяжело говорить, будем ждать, готовиться и надеяться", — сказал Хуснутдинов.