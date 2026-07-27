Плющев о «Тракторе»: «Обязаны пересмотреть подготовку молодежи. В противном случае обречены на конвейер из Лежаров — и российский хоккей рухнет. Деградация продолжается»

— Опять повеселил «Трактор». Сначала где-то откопал очередную бригаду североамериканских тренеров-гастролеров. Теперь пошел еще дальше — приобрел «штучный товар».
— О чем или о ком речь, Владимир Анатольевич?
— Именно так генеральный менеджер «Трактора» и бывший вратарь моей сборной России Алексей Волков назвал своего нового джокера — форварда Лежара.
А ведь Волков прав, этот канадец — товар действительно штучный. За пять сезонов в АХЛ набирал в среднем чуть меньше одного очка за три игры, причем каждый год был в минусе — при суммарном показателе полезности «минус 45».
И вот с такой жутковатой статистикой к нам едет человек! Да еще в богатейший на хоккейные традиции город, который всегда считался второй столицей отечественного хоккея — вслед за Москвой.
Даже не хочу критиковать Волкова за очередной странный трансфер.
Ведь это проблема и КХЛ в целом — качество легионеров ухудшается с каждым годом, этот товар становится все более «штучным», деградация продолжается!
— В чем причина?
— Буквально каждую неделю талдычу о том, что мы обязаны кардинально пересмотреть подготовку нашей молодежи, вернуться к традициям, к истокам.
В противном случае мы обречены на конвейер из Лежаров — и российский хоккей окончательно рухнет.
Причем здесь речь не только о смешных легионерах, — сказал Владимир Плющев.