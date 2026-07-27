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Сурин о «Матче года»: «Смотрел на ребят с восторгом — как кот на колбаску. Понравилось играть с Овечкиным — в нашей тройке было хорошее взаимодействие»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился мыслями касательно «Матча года».

Источник: Спортс‘’

Игра прошла 25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Хоккеисты из КХЛ и НХЛ играли за «Команду Панарина» и «Команду Сергачева». Победу по буллитам одержала команда защитника «Юты» — 10:9.

Матч собрал 50 миллионов рублей на благотворительные цели.

— Егор, ты с Александром Радуловым в «Локомотиве» в одном звене поиграл, с Александром Овечкиным поиграл. Фантастика?

— Просто супер. Но все равно есть куда стремиться. Набираюсь опыта у всех и работаю над собой.

— Овечкин как-то тебя напутствовал?

— Бегать, не искать пас, больше бросать.

— Ты же еще и голевой пас ему отдал.

— Я обрадовался. Был очень доволен собой. Очень хотел этого, так что закрыл гештальт.

— Теперь осталось за «Нэшвилл» со знаменитым Стивом Стэмкосом поиграть для полного комплекта.

— Может уже через год так и будет. Тоже великий игрок. Будет большой честью поиграть рядом с ним.

— Овечкин еще не запустил переговоры с «Нэшвиллом», чтобы обменять тебя в «Вашингтон»?

— Нет, но понравилось с ним играть. В нашей тройке было хорошее взаимодействие.

— Ты обычно очень уверен в себе. Но как чувствовал себя в раздевалке, когда вокруг одни звезды?

— Сначала перед игрой было немного даже тревожно. Смотрел на ребят с таким восторгом — как кот на колбаску. А во время матча уже успокоился, — сказал Егор Сурин.

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