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Сорокин о том, появилось ли в нем что-то американское: «Чуть экономнее стал, наверное. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос на вопрос о жизни в США.

Источник: Спортс‘’

— Вы уже шесть лет в Штатах. Есть что-то, к чему до сих пор не привыкли?

— Нет, таких вещей. Комфортно во всем.

— В вас что-то американское появилось?

— Наверное, чуть экономнее стал. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная.

— Смолток научились заводить?

— Пытаюсь. Не совсем дано это мне, но пытаюсь.

— Как вам, кстати, эта черта американцев. Заводить небольшие разговоры без последствий?

— Мне нравится. У каждого народа есть свои особенности. Когда ты это понимаешь, ты начинаешь эти особенности принимать и проникаться ими.

— Чувствуете, что изменились за шесть лет жизни в США?

— Повзрослел точно. Глобально не очень изменился.

С другой стороны, если я остался таким же, каким был шесть лет назад, это было бы обидно.

Но вообще не очень люблю о себе говорить. Надо спрашивать у окружающих людей, им виднее, — сказал Илья Сорокин.