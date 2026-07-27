Сорокин о том, появилось ли в нем что-то американское: «Чуть экономнее стал, наверное. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная»

— Вы уже шесть лет в Штатах. Есть что-то, к чему до сих пор не привыкли?
— Нет, таких вещей. Комфортно во всем.
— В вас что-то американское появилось?
— Наверное, чуть экономнее стал. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная.
— Смолток научились заводить?
— Пытаюсь. Не совсем дано это мне, но пытаюсь.
— Как вам, кстати, эта черта американцев. Заводить небольшие разговоры без последствий?
— Мне нравится. У каждого народа есть свои особенности. Когда ты это понимаешь, ты начинаешь эти особенности принимать и проникаться ими.
— Чувствуете, что изменились за шесть лет жизни в США?
— Повзрослел точно. Глобально не очень изменился.
С другой стороны, если я остался таким же, каким был шесть лет назад, это было бы обидно.
Но вообще не очень люблю о себе говорить. Надо спрашивать у окружающих людей, им виднее, — сказал Илья Сорокин.