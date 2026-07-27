Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Симашев об отстранении России: «Это бред. Без нас падает уровень чемпионатов. На всех турнирах мы были бы минимум в четвертьфинале и полуфинале»

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев считает, что сборную России должны допустить до международных турниров.

Источник: Спортс‘’

Российские команды отстранены от соревнований с 2022 года.

— Слышал, что появились рекомендации о допуске России. Понятно, что происходящее — это бред. Сборную России должны допустить.

Все, что говорят про отстранение, это отговорки, и я им не верю. Для меня топ-3 сборные — Канада, США и Россия.

Поэтому без сборной России уровень чемпионатов падает. И не только в хоккее, но и в других видах спорта.

К сожалению, я пропустил все молодежные турниры, на которых я хотел бы сыграть. Если ребята помоложе смогут сыграть, это будет просто великолепно.

— Без сборной России международные турниры неполноценные?

— Конечно. На всех турнирах — чемпионат мира, молодежный чемпионат мира, Олимпиада — сборная России была минимум в четвертьфинале и полуфинале.

Поэтому обязаны допустить нашу команду. Я бы очень хотел представлять сборную России в будущем, — сказал Дмитрий Симашев.