Симашев об отстранении России: «Это бред. Без нас падает уровень чемпионатов. На всех турнирах мы были бы минимум в четвертьфинале и полуфинале»

Российские команды отстранены от соревнований с 2022 года.
— Слышал, что появились рекомендации о допуске России. Понятно, что происходящее — это бред. Сборную России должны допустить.
Все, что говорят про отстранение, это отговорки, и я им не верю. Для меня топ-3 сборные — Канада, США и Россия.
Поэтому без сборной России уровень чемпионатов падает. И не только в хоккее, но и в других видах спорта.
К сожалению, я пропустил все молодежные турниры, на которых я хотел бы сыграть. Если ребята помоложе смогут сыграть, это будет просто великолепно.
— Без сборной России международные турниры неполноценные?
— Конечно. На всех турнирах — чемпионат мира, молодежный чемпионат мира, Олимпиада — сборная России была минимум в четвертьфинале и полуфинале.
Поэтому обязаны допустить нашу команду. Я бы очень хотел представлять сборную России в будущем, — сказал Дмитрий Симашев.