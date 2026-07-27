Серебряков о том, хотел ли что-то доказать Ротенбергу после ухода из СКА: «Не думал об этом. Хотел получать удовольствие от того, что делаю. Попал в сильную организацию»

Серебряков был признан лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ.
— Вы довольны, что перезагрузили карьеру, и у вас все пошло удачно?
— Конечно, очень благодарен, что получилось договориться. Я попал в сильную организацию.
— Было желание что-то доказать Роману Ротенбергу, который в вас не поверил?
— Нет, вообще об этом не думал. Просто хотел вернуть свою игру и получать удовольствие от того, что я делаю.
— Матчи против СКА для вас принципиальные, особенно в Петербурге?
— Нет, наоборот, получаю огромное удовольствие от того, что я здесь играл, меня знают.
— Можно ли сказать, что в следующем сезоне «Авангард» — реальный претендент на Кубок Гагарина?
— У нас другой задачи и не может быть. Никто ее не собирается менять, — сказал Никита Серебряков.