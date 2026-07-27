Мичков о надежде сыграть за Россию на крупном турнире: «А вы что, меня уже списали? Все бы хотели, чтобы сборная играла. Это дело времени, но не все зависит от нас»

Российские команды отстранены от соревнований с 2022 года.
— Вы надеетесь сыграть в Кубке мира-2028, который проводит НХЛ?
— Если что-то будет зависеть от меня, конечно, я бы хотел сыграть.
— У вас есть еще надежда сыграть за сборную России на крупном турнире?
— А вы что, меня уже списали?
— Непонятно, когда вернут сборную России.
— Когда вернут, тогда и поговорим. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы сборная России играла на международном уровне. Все бы хотели. Думаю, что это дело времени.
К сожалению, не все зависит от нас.
— Вернут через год, два или больше?
— Это вопрос не ко мне, — сказал Матвей Мичков.