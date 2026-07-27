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Мичков о надежде сыграть за Россию на крупном турнире: «А вы что, меня уже списали? Все бы хотели, чтобы сборная играла. Это дело времени, но не все зависит от нас»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков ответил на вопросы касательно возможности сыграть за сборную России на международных турнирах.

Источник: Спортс‘’

Российские команды отстранены от соревнований с 2022 года.

— Вы надеетесь сыграть в Кубке мира-2028, который проводит НХЛ?

— Если что-то будет зависеть от меня, конечно, я бы хотел сыграть.

— У вас есть еще надежда сыграть за сборную России на крупном турнире?

— А вы что, меня уже списали?

— Непонятно, когда вернут сборную России.

— Когда вернут, тогда и поговорим. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы сборная России играла на международном уровне. Все бы хотели. Думаю, что это дело времени.

К сожалению, не все зависит от нас.

— Вернут через год, два или больше?

— Это вопрос не ко мне, — сказал Матвей Мичков.