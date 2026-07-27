Плющев о минском «Динамо»: «У Брылина нет фундаментальной базы, а в Северной Америке он специализировался на подкатках и третьих-четвертых ролях на лавке»

Брылин всю тренерскую карьеру провел в Северной Америке. С 2012 года он работал в системе «Нью-Джерси».
«Под фанфары был встречен новый тренер минского “Динамо” Сергей Брылин, хотя у него нет никакой фундаментальной базы, а в Северной Америке он в общем-то специализировался на подкатках и третьих-четвертых ролях на лавке.
Можно как угодно относиться к предыдущему штабу Минска во главе с Дмитрием Квартальновым, но у этого тренера хотя бы есть опыт и есть база.
Теперь же Минск с головой нырнул в тренерский эксперимент, который первым делом отразится на молодежи", — сказал Владимир Плющев.