Кузьменко будет играть в 3-м звене с «Питтсбурга» с Кинделом и Робертсоном по версии сайта НХЛ, Чинахов и Малкин — во 2-м

Андрей Кузьменко расположился в третьем звене команды, Егор Чинахов и Евгений Малкин — во втором.
Защитники.
Тревор ван Римсдайк — Эрик Карлссон;
Самуэль Жирар — Крис Летанг;
Райан Грейвс — Кэидан Корчак.
Нападающие.
Рикард Ракелль — Сидни Кросби — Брайан Раст;
Егор Чинахов — Томас Новак — Евгений Малкин;
Андрей Кузьменко — Бенжамин Киндел — Ник Робертсон;
Джастин Брэзо — Блэйк Лизотт — Коннор Дьюар.
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