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Кузьменко будет играть в 3-м звене с «Питтсбурга» с Кинделом и Робертсоном по версии сайта НХЛ, Чинахов и Малкин — во 2-м

Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительный вариант состава «Питтсбурга» на сезон-2026/27.

Источник: Спортс‘’

Андрей Кузьменко расположился в третьем звене команды, Егор Чинахов и Евгений Малкин — во втором.

Защитники.

Тревор ван Римсдайк — Эрик Карлссон;

Самуэль Жирар — Крис Летанг;

Райан Грейвс — Кэидан Корчак.

Нападающие.

Рикард Ракелль — Сидни Кросби — Брайан Раст;

Егор Чинахов — Томас Новак — Евгений Малкин;

Андрей Кузьменко — Бенжамин Киндел — Ник Робертсон;

Джастин Брэзо — Блэйк Лизотт — Коннор Дьюар.

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